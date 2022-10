Cagliari, cane finisce in una tubatura: salvato dai vigili del fuoco

Cagliari, soccorso e recuperato un cane finito all’interno di una tubatura di scolo lunga circa 100 metri.

Intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera in via Del Commercio a Cagliari, in soccorso di un cane finito in una tubatura delle acque di scolo che collega a un canale. L’animale è rimasto intrappolato all’interno.

Dopo la richiesta di soccorso pervenuta al numero di emergenza 115 da parte del proprietario, la sala operativa ha inviato la squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale del Comando. Gli operatori hanno individuato il punto dove si trovava l’animale, seguendo il percorso della tubazione e tramite un tombino di collegamento sono riusciti a recuperarlo e ad affidarlo al proprietario sano e salvo.