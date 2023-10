Cagliari, cane cade da un'auto in corsa sull'Asse mediano: rintracciato il padrone

Un cane cade accidentalmente da un’auto in corsa lungo l’asse mediano: recuperato e rintracciato il padrone anche grazie a un tam-tam sui social. Brutta avventura ieri sera per un quattro zampe di “taglia media, bianco con testa nera ed orecchie pendule, pettorina rossa” al momento della caduta dal finestrino: forse si è sporto più del dovuto, quel che è certo è che è stato notato da chi viaggiava nello stesso tratto di strada, precisamente “direzione Quartu\Pula, poco prima del distributore”. La descrizione dell’automobile sulla quale viaggiava il cane è stata subito condivisa su Facebook, il “conducente non si è accorto e non è stato possibile fermarlo”.

“Il cane è vivo e non pareva ferito ma molto impaurito. È stato impossibile fare inversione di marcia per recuperarlo, visto il forte traffico e si sono perse tracce dell’auto. Sono già state avvisate le autorità competenti, ma se qualcuno riconosce la persona in questione può rintracciarlo?” si leggeva nell’appello.

Solo qualche ora e per il cane è giunto il lieto fine: la dimostrazione, insomma, che ancora una volta i social sono utili per risolvere anche situazioni di questo genere.