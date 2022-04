Cagliari, camion di rifiuti in fiamme: il fuoco distrugge un distributore di benzina

Notte di paura in viale Marconi a Cagliari. Un camion della De Vizia, parcheggiato dentro il piazzale di sosta del distributore di carburante della Esso, molto probabilmente è stato dato alle fiamme. Il fuoco si è propagato alla stazione di rifornimento, danneggiando seriamente sia le colonnine della benzina sia tutta la struttura. È questa la ricostruzione che arriva direttamente dal comando provinciale dei Vigili del fuoco, intervenuti con le squadre per domare il rogo. Una grossa colonna di fumo è stata ben visibile per almeno un paio d’ore anche a distanza di chilometri. Non ai registrano, fortunatamente, persone ferite intossicate.Sul posto sono intervenute le Forze dell’ordine per delle prime verifiche. Le indagini proseguiranno nelle prossime ore, bisognerà anche verificare se ci siano delle telecamere che possano fornire elementi utili per stabilire esattamente le cause del rogo, quasi certamente doloso.