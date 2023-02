Cagliari, cameriera perde il portafoglio e Sant'Elia mostra il suo cuore: "In tanti si sono mobilitati per aiutarmi a ritrovarlo"

Un portafoglio perso con dentro 75 euro e tutti i documenti più importanti: carta d’identità, bancomat, tessera sanitaria e patente. A smarrirlo è stata Noemi Incostante, cameriera venticinquenne, due giorni fa, in via Livingstone a Cagliari, nel rione di Sant’Elia. La giovane è ancora alla ricerca del borsellino, di colore nero e di marca Louis Vuitton, del denaro e di tutte le carte, e continua a tenere incrociate le dita. Ciò che l’ha colpita, però, è stata la grossa mano d’aiuto che, sin dagli istanti successivi allo smarrimento del portafoglio, le è stata data dai lavoratori della zona. Una catena di solidarietà che si è formata in modo tanto naturale quanto, agli occhi della giovane, sorprendente. Ecco, di seguito, l’email con il racconto che ha spedito alla nostra redazione.

“Salve a voi di Casteddu Online, mi chiamo Noemi e ho perso il portafoglio nella zona di via Livingstone a Cagliari, zona Sant’Elia, alle 19:30 del 20.02.2023 con pochi soldi, 75 euro. Sono alla ricerca dei miei documenti. Vi contatto in realtà perché in questo periodo dove ognuno vive e pensa solo per se ci sono delle persone fantastiche che mi stanno aiutando, senza che io conoscessi quelle persone, senza alcuna ricompensa, con una semplice richiesta di aiuto stanno muovendo mari e monti. Brave persone, dalla proprietaria del market che ha offerto il suo tempo per controllare tutte le videocamere di sorveglianza ai proprietari delle bancarelle, dalla pizzeria al ragazzo delle consegne che, gentilissimo, ha fatto un giro di perlustrazione per aiutare me, una sconosciuta. E ancora, oltre alla ricerca stanno chiedendo informazioni e dandomi una mano d’aiuto, tra consigli e suggerimenti. Voglio ringraziarli per la grandissima umanità e a chi, tramite i social, sta facendo un grande passa parola”.