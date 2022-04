Cagliari, cade nella passeggiata disastrata del Terrapieno: “Ho dolori alla schiena e alle caviglie”

Una passeggiata che finisce con una caduta e dolori alla schiena e ad un polso. Valeria Floris, 50enne di Cagliari, formatrice e consulente, ieri se l’è vista davvero brutta. Stava passeggiando con il padre nel Terrapieno quando, per colpa di una pavimentazione disastrata e spaccata, ha inciampato ed è caduta: “Ora ho dolori alla schiena, alle caviglie e al polso destro, spero solo di non essermi fratturata nulla, i dolori non sono molto forti”. La donna ha fotografato il punto esatto nel quale è caduta, la lastra di marmo è totalmente spaccata. “Sono riuscita a rialzarmi subito, per fortuna non stavo tenendo la mano a mio padre, sennò sarebbe caduto anche lui. Il fatto è successo verso le diciotto, nel tratto di Terrapieno davanti all’ascensore che porta ai campi da calcio”.

Una disavventura, quindi, che poteva avere conseguenze ben più gravi: “È comunque chiaro”, sottolinea Valeria Floris, “che tutta quella zona abbia bisogno di un massiccio intervento di riqualificazione”.