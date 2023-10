Cagliari, caccia al big di Capodanno: in pole Pinguini Tattici Nucleari e Sfera Ebbasta

Pinguini Tattici Nucleari e Sfera Ebbesta. Sono i big in pole per la festa di Capodanno a Cagliari. il capoluogo deve rispondere ad Alghero che oggi ha annunciato Ligabue per il brindisi di san Silvestro della cittadina catalana (QUI la notizia). E così a palazzo Bacaredda impazza il totonomi. Mentre per il budget complessivo ci sarà da attendere il calcolo della tassa di soggiorno disponibile. Le trattative intanto sono già partite. Dopo il successo di Blanco dell’anno scorso, il primo cittadino Paolo Truzzu vuole bissare con un altro nome di grido e che abbia un profilo analogo a quello della star dello scorso anno: deve essere amato dai più giovani, quelli che hanno sofferto maggiormente le restrizioni del Covid. Il nome più insistente è quello dei Pinguini Tattici Nucleari, la band lombarda salita in pochi anni alla ribalta nazionale. Nel gruppo anche Sfera Ebbasta, i Boombadash e Irama. In ballo per la notte del 31 dicembre ci sono anche altri due nomi: quello di Elodie (ma avrebbe già chiuso con un’altra città della penisola) e di Annalisa.

Se, invece, l’amministrazione dovesse fare un’altra scelta e puntare su un cantante amato anche dagli over 30 e 40, ecco che potrebbe tornare in città Zucchero, che aveva già animato il Capodanno a Cagliari all’epoca della giunta Floris.