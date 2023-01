Cagliari, caccia ai posti di lavoro: l’assalto dei 30enni laureati alla Fiera

Attendono con pazienza il proprio turno, per evitare di perdere l’occasione di fare girare il proprio curriculum sono anche arrivati abbondamente in anticipo. Sono prevalentemente trentenni gli attuali disoccupati che, oggi e domani, tenteranno di ottenere un posto di lavoro alla Fiera di Cagliari, nella due giorni del Career Day imbastito da Università, Aspal e assessorato regionale del Lavoro. C’è chi è arrivato da Cagliari ma anche chi ha macinato chilometri da Oristano o dalla Gallura. Tutti con un sogno e un obbiettivo: “Lavorare in Sardegna e non dover partire all’estero”, così hanno risposto i giovani alle nostre video interviste, disponibili su Casteddu Online. Ogni colloquio dura in media dieci minuti, sono una quarantina le aziende presenti: si va dalla mobilità green sino a Decathlon, passando per le società specializzate in mutui online alle banche.

Dagli economisti ai laureati in lingue, lo spazio per tentare di ottenere un posto, magari fisso, non manca, per quanto sarà impossibile accontentare tutti. I curricula viaggiano da uno stand all’altro, c’è chi ne ha stampato anche trenta copie per evitare di trovarsi a mani vuote davanti ai suoi, possibili, datori di lavoro.