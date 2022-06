Ecco il primo acquisto dei rossoblù per la B. Come riporta il sito dell’esperto di mercato Gianluca di Marzio Cagliari e Juventus hanno trovato l’accordo per portare Di Pardo in Sardegna. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo in caso di promozione in Serie A o al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Esterno destro di centrocampo, classe 1999, Di Pardo lo scorso anno ha disputato 28 presenze in serie B (15 col Vicenza e 13 col Cosenza) realizzando una rete.

L'articolo Cagliari, c’è il primo acquisto per la B: dalla Juve arriva il giovane centrocampista Di Pardo proviene da Casteddu On line.