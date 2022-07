Buona la prima per il nuovo Cagliari di Liverani. I rossoblù battono due a uno lo Strasburgo in una gara amichevole. In rete al quinto del primo tempo Desogus, il bis rossoblù tredici minuti dopo con Pavoletti. Un minuto dopo la rete dei padroni di casa a firma di Thomasson. Una gara condizionata anche dal caldo e che, nella ripresa, si è pian piano spenta. I giocatori sardi hanno utilizzato per la prima volta la nuova terza maglia, quella gialla con vari disegni. Prossimo match, altra amichevole, domenica trentuno luglio in casa del Leeds.

