Cagliari, buon Ferragosto: cassonetti divelti e rifiuti ovunque a Castello

Il Ferragosto a Cagliari, fra rifiuti abbandonati e cassonetti divelti. Nelle foto che vedete siamo a castello, ancora una volta, fra vico II dei Genovesi e portico Vivaldi Pasqua, ma sono immagini sovrapponibili in diversi quartieri della città.

I residenti continuano a segnalare situazioni come questa, ma finora tutti gli appelli sono stati vani. In questo caso particolare, sotto accusa ci sono alcune famiglie di zingari, alle quali è stato assegnato un appartamento, e che, secondo le denunce dei residenti nella zona, avrebbero divelto il cassonetto della raccolta differenziata per buttare l’umido. Il cartello la dice lunga: “Benvenuti nella città incivile”, e questo sembra ormai diventata Cagliari. Questo è lo spettacolo che accoglie i turisti nel quartiere che dovrebbe essere il salotto buono e il cuore pulsante della città.