Cagliari, bulldozer al lavoro di notte e parcheggi vietati in viale Regina Margherita: ecco l'ennesimo cantiere

Eccolo, l’ennesimo cantiere in pieno centro a Cagliari, subito dopo lo svincolo per la via Roma blindata. Operai e bulldozer sono arrivati anche in viale Regina Margherita per i lavori di riqualificazione della strada: vanno posati i nuovi asfalti e, da oggi, scatta il divieto di sosta per auto e moto nel tratto della strada che sale in direzione di piazza Costituzione. Erano dei lavori annunciati due mesi fa, ma che hanno comunque lasciato sorpresi molti cagliaritani che non si aspettavano di dover stare attenti a evitare i coni piazzati per terra dagli operai e, soprattutto, dover andare più lontani dal rione della Marina per trovare uno stallo libero.