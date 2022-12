Cagliari, brutto schianto tra auto all’incrocio: una vola sopra il marciapiede

Paura nel rione di Monte Mixi, a Cagliari, con l’ennesimo incidente capitato all’incrocio tra via Curie e via Corsica. Due auto si sono scontrate e una ha terminato la sua corsa sopra il marciapiede. Solo per un caso, in quel momento, non stava passando nessuno. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118: leggere ferite per uno dei due guidatori, i soccorritori gli hanno assegnato un codice giallo. Protestano i residenti della zona, che hanno documentato in tempo reale lo schianto: “Ennesimo incidente in via Curie angolo via Corsica. Ennesima circostanza in cui una delle auto coinvolte finisce la sua corsa sul marciapiede. Ed anche questa volta fortunatamente non son stati coinvolti i pedoni”, scrive, su La Mia Cagliari, Gino Bracci.

“Aspettiamo con pazienza che arrivi il morto con i soliti cospargimenti del capo di cenere da parte degli amministratori. Ricordo ai presenti che, oltre mio figlio di 11 anni, tutte le mattine attraversano l’incrocio tanti bambini che vanno a scuola”.