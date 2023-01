Un altro motociclista senza patente fuggito, e acciuffato dopo brevi ricerche dagli agenti della polizia Locale a Cagliari. È successo in via Cadello: gli uomini del nucleo di pronto intervento si sono insospettiti, durante un controllo, quando un motociclista di 37 anni ha effettuato un’improvvisa inversione di marcia, dandosi alla fuga. Gli agenti hanno raggiunto subito il motociclista, intimandogli l’alt, ma lui l’ha bruciato in pieno e, dopo un breve inseguimento, è entrato con la moto nel parco di piazza delle Aquile, riuscendo a far perdere le sue tracce. Solo momentaneamente, però: dopo qualche minuto gli agenti sono risaliti al proprietario dello scooter e hanno bussato alla porta di casa del proprietario: pochi dubbi da parte degli agenti, si trattava della stessa persona che non si è fermata all’alt.

Il motociclista è stato multato per guida senza patente, per numerose violazioni alle norme di comportamento ed è stato segnalato al prefetto per non essersi fermato all’alt. La moto è stata sequestrata. Sempre nelle ultime ore, a Cagliari, è stato multato anche un extracomunitario, anche lui beccato senza patente.

