È stato rintracciato dopo una settimana l’uomo che, al volante di un’auto, lo scorso 17 gennaio ha provocato un incidente stradale in piazza Repubblica a Cagliari. Si tratta di un 32enne di Quartu Sant’Elena: dopo aver “bruciato” il semaforo rosso ed essere arrivato all’incrocio, aveva colpito un’altra automobile ed era fuggito. Gli uomini della sezione infortunistica stradale in collaborazione con il personale del nucleo di pronto intervento e polizia giudiziaria della polizia Locale di Cagliari, coordinati dal Comandante Guido Calzia, dopo un’attenta attività di indagine, sono riusciti a rintracciare il “furbetto”, venerdì sera, alla guida dello stesso mezzo con evidenti danni riconducibili all’incidente di qualche giorno prima. Dopo un breve pedinamento è stato fermato e sottoposto a controllo: stava viaggiando con la patente di guida sospesa. Davanti agli elementi oggettivi raccolti durante l’attività di indagine, il quartese ha ammesso le sue responsabilità. Gli sono state contestate numerose violazioni in materia stradale e il veicolo posto sotto fermo amministrativo. La patente gli verrà revocata.

