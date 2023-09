Cagliari, boom delle palestre aperte 24 ore su 24: esercizi e fitness anche nel cuore della notte

Palestre ad orario continuato, Cagliari scopre il boom del fitness a qualunque ora. Sono già varie le strutture che non chiudono mai. In via Sant’Anania, non distante da Monte Urpinu, poi in via Argentiera e in viale Elmas. E un’altra sta per inaugurare la modalità non stop a un tiro di schioppo dal viale Marconi. Fitness per tutti e per tutti i tipi di lavoratori. O di studenti: un salto per fare pesi o cardio anche nel cuore della notte, magari per ritemprarsi e tenersi attivi prima di tornare sui libri. E i prezzi sono quasi stracciati: c’è anche chi propone un pacchetto mensile a 25 euro. Paghi ed entri in sala quando vuoi, a qualunque orario, semplicemente strisciando il tuo badge e usufruendo di tutti i servizi. Certo, bisogna avere un buon giro di clienti per poter garantire le giuste turnazioni a insegnanti e personal trainer. Ma ormai la strada, anche nel capoluogo sardo, sembra essere segnata e, prima o poi, tutti dovranno adattarsi. Una situazione simile ai self service sempre aperti a New York, con la differenza abissale che, mentre nel primo caso si acquistano calorie, nel secondo le si perdono.

E, con una disponibilità non stop, c’è anche chi può scegliere di abbonarsi e fare solo pochi minuti di esercizi o di tapis roulant prima di infilarsi sotto la doccia, anche più volte al giorno. Nessun limite allo sport, nessun limite, perchè no, a scelte curiose o stravaganti. Tutto possibile, nelle palestre aperte 24 ore su 24, con imprenditori e organizzatori che hanno deciso di puntare sul benessere del corpo in qualsiasi istante dopo i tempi duri di restrizioni e distanziamenti, ormai fortunatamente solo ricordi lontani.