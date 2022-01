Cagliari-Bologna, salvo miracoli domenica non si gioca: rossoblù al tour de force con Roma, Fiorentina e Atalanta. La strada per la salvezza si fa in salita dopo la vittoria di Genova, stavolta a causa del calendario: Cagliari-Bologna di domenica non si giocherà perchè gli emiliani sono stati ancora bloccati dall’Asl, e per Mazzarri si annuncia un trittico di fuoco con tre sfide difficilissime. Mentre quella di domenica, con un Bologna decimato dalle assenze, poteva essere la svolta per il Cagliari che avrebbe potuto centrare in casa la seconda vittoria consecutiva. Si attende l’ufficialità del rinvio, che potrebbe arrivare solo domenica pomeriggio.

L'articolo Cagliari-Bologna, salvo miracoli domenica non si gioca: rossoblù al tour de force con Roma, Fiorentina e Atalanta proviene da Casteddu On line.