Bollette aumentate del 400 %. Ristorante della Marina chiude ed espone gli slip nella serranda chiusa. La foto fa il giro del web. “Sa Pischera chiude” si legge in un cartello che campeggia sul ristorante di via Cavour, “6 famiglie a casa. Riapriremo? Forse. Quando? Non lo sappiamo”. Vengono poi esposte le cifre: giugno/agosto 2021 3 mila 900 euro di bolletta, giugno /agosto 2022 13 mila e 400 euro. E poi la scritta: “Grazie Enel per averci lasciato in…” e sotto le mutande appese.

“Ciao a tutti gli amici di Sa Pischera”, si legge poi in un secondo comunicato nella pagina Facebook del locale, “oggi, nostro malgrado, abbiamo dovuto prendere la decisione di abbassare la serranda e prenderci una pausa di riflessione. Dovremo riflettere su cosa e come fare per poter continuare a lavorare.

Giusto o sbagliato a suo tempo decidemmo, di avere le attrezzature a induzione, soprattutto per un discorso di sicurezza. Ad oggi l’unica sicurezza che abbiamo è quella di non poter continuare a pagare bollette aumentate di quasi il 400%. Qualcosa ci inventeremo, perché siamo noi i primi a dire che “ non può finire così!”

