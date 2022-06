CAGLIARI. Bambino di cinque anni lasciato solo in casa durante la notte. Denunciata la madre, una donna ucraina di 43 anni, recentemente immigrata in Sardegna, per abbandono di minore. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari sono intervenuti a Pirri dopo che alcuni passanti avevano segnalato al 112 le urla di un bambino che provenivano da un appartamento. Sul posto per strada i militari hanno trovato un altro figlio 19enne della donna che confermava come sua madre si fosse momentaneamente allontanata lasciando all'interno dell'appartamento il bambino di 5 anni. Forse il piccolo, non trovando la mamma in casa, si è spaventato e ha iniziato a urlare. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco la porta dell'appartamento è stata finalmente aperta e il personale medico del 118 ha trovato il bambino in buono stato di salute. La madre - secondo il rapporto dei carabinieri - è rientrata a casa dopo circa un'ora. (ANSA).