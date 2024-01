L’appuntamento è per sabato 13 gennaio alle ore 16.30, abbiamo deciso di organizzare una grande Festa con ingresso gratuito presso il Luna Park Wonderland a Santa Gilla fronte Centro Commerciale “I Fenicotteri”. “A tutti i bambini e a tutte le bambine presenti saranno distribuite caramelle e biglietti omaggio per poter partecipare ai giochi e alle attrazioni presenti”, sottolinea l’assessore.

L’associazione “Gli Invisibili Sardegna” organizzerà una pesca miracolosa con premi per bambini e delle buste a sorpresa con un minimo di offerta di 3 euro per portarsi a casa un giocattolo. Saranno presentati gli amici a 4 zampe tramite apposito video e saranno appese diverse foto degli animali in adozione