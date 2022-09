Cagliari, benvenuti nella discarica del belvedere di Bonaria: “Anche qui Truzzu ha fallito”

LA DISCARICA DEL BELVEDERE DI BONARIA. Il sindaco di Cagliari non va oltre la piazza del Carmine per realizzare un “sogno”. Il sogno mio e di tanti cittadini è quella di vedere una città pulita, monitorata e che condanna gli incivili. Questa giunta da tre anni e qualche mese nonostante abbia fatto una campagna elettorale basata sul decoro della città ha nettamente fallito. Guardate in che condizioni è il belvedere di Bonaria, un luogo tutelato da dove si possono osservare dei panorami mozzafiato. C è di tutto, da bottigliette di plastica, preservativi, cartacce, rifiuti di ogni genere ed addirittura un pc portatile. Giudicate voi. Valerio Piga (Difensori della natura – Responsabile Sardegna)