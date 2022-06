Cagliari, benedice la casa per 50 euro: nonnina truffata da un finto prete a Sant’Avendrace

“Attenzione. E’ stato segnalato un finto prete che gira per le case del territorio spacciandosi per il parroco di Sant’Avendrace. In caso di avvistamento chiamare il 112 o 113”. L’allarme è stato lanciato da don Alessandro Simula, parroco (autentico) di Sant’Avendrace che stamattina ha ricevuto la segnalazione di una truffa. Un uomo in abito talare ha bussato alla porta dell’abitazione di una donna anziana in via Piave e, presentandosi come parroco, dopo una finta benedizione dell’appartamento (“senz’acqua benedetta”) ha estorto 50 euro alla nonnina. Proprio in questo periodo don Simula è ancora impegnato nella benedizione degli appartamenti, ma si presenta dopo un avviso scritto.

Per la parrocchia del rione non c’è pace. Qualche settimana fa l’ultimo furto nei locali della chiesa Hanno rubato un plastificatore, una borsa per il primo soccorso e, con un carrellino, hanno cercato di portarsi via la cassaforte che solo per fortuna non conteneva più gli argenti storici della chiesa. spostati da un’altra parte, in un luogo inaccessibile e totalmente sicuro. Il terzo furto in venti giorni.

Il luogo sacro è anche più facilmente vulnerabile di altri a causa del cantiere aperto nell’edificio sacro per gli scavi archeologici, il ritrovamento nel sottosuolo di antiche sepolture e anche di un tempio di età romana forse dedicato alla Dea Venere ha rallentato i lavori, complicando tutte le attività parrocchiali.