In tre, con un’auto rubata, ai piedi del colle San Michele, a Cagliari. S.A.S., 32enne, A.G., 33enne e S.S., 31enne, due uomini e una donna, tutti residenti nell’hinterland cagliaritano e pregiudicati, sono stati denunciati dalla polizia Locale per ricettazione. Il gruppo di sbandati è stato fermato in via Serpieri, in un’area sterrata. Da un rapido controllo è emerso che nessuno dei tre fosse il proprietario della Volkswagen Golf, risultata rubata qualche ora prima: durante le perquisizioni, uno dei denunciati è stato trovato in possesso di un coltello da cucina lungo dieci centimetri.

