Cagliari, basta crolli nelle scuole: in arrivo 20 milioni di euro dal Governo

Lavori per 16 scuole di Cagliari e area vasta. Grazie ai fondi stanziati dal Governo la Città Metropolitana di Cagliari è beneficiaria di contributi per la realizzazione di 16 interventi su stabili scolastici, per un totale complessivo di circa 20 milioni di euro (per l’esattezza 19 milioni 986 mila 383,62 euro). Sono stati avviati i servizi di ingegneria per la progettazione e per il mese di settembre si avvieranno le procedure per l’aggiudicazione dei lavori.

Ed ecco le scuole coinvolte: a Cagliari sono Pacinotti di via Liguria, Giua di via Montecassino, Siotto di viale Trento, Michelangelo via Belgrano (con la succursale di via Melis), Buccari di viale Colombo, Meucci di via Bainsizza, De Sancits-Deledda di via Sulcis, Martini via Ciusa, Pertini di via Vesalio, Michelangelo di via Grandi ed Euclide di via Ligas. Ci sono poi il Mattei di via Foscolo a Decimomanni, Levi di via Pitz’e Serra a Quartu, Scano di via Cabras a Monserrato e Giua di via Bacaredda ad Assemini.