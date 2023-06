Cagliari-Bari, in un'ora e dieci minuti biglietti esauriti: tifosi in delirio

Un’ora e dieci minuti per mandare non solo in tilt ma anche in clamoroso sold out il sito per l’acquisto del biglietto che per i tifosi vale un anno intero di sofferenze e speranze. Solo chi è stato paziente, rapidissimo e soprattutto fortunato è riuscito ad accaparrarsi l’oggetto del desiderio, quel ticket che è il lasciapassare per la Unipol Domus. In poco tempo è diventato impossibile comprare un biglietto, non solo in curva ma anche fra i distinti laterali, centrali e tribuna. In scena, giovedì sera, il magico Cagliari di mister Ranieri, sempre più acclamato come eroe, contro il Bari: in palio, la promozione alla serie A.

Nonostante proprio Ranieri abbia più volte richiamato a tornare con i piedi per terra perché “ancora non abbiamo fatto niente”, l’entusiasmo dei tifosi cagliaritani è incontenibile, come dimostra la corsa al biglietto.

Ma anche a Bari non si scherza: per la partita di ritorno di domenica, sold out 60.000 biglietti già alle 17, la vendita iniziata era iniziata alle 12.