Cagliari, bar e ristoranti vista mare a Su Siccu: “Apriranno nel 2023”

Le offerte sono già state inoltrate, tra due giorni ci sarà l’apertura delle buste e, poi, la commissione dovrà prendere la decisione finale. Il percorso, però, a Su Siccu, è già tracciato: nei tre chioschi nuovi di zecca vista mare arriveranno un bar che effettuerà anche piccola ristorazione, un vero e proprio ristorante e un punto vendita specializzato nella nautica, con la possibilità di vendere accessori o noleggiare barche. L’obbiettivo dell’autorità portuale sta per essere raggiunto. Gli esperti valuteranno e, poi, si passerà alle firme: chi vincerà la concessione potrà sfruttarla per dieci anni e proporre o primi e secondi, o caffè o bibite o, nel caso di uno dei tre chioschi, prodotti e servizi per la nautica. La gestione sarà controllata, periodicamente, dalla stessa autorità portuale: bar, ristoranti e negozio apriranno a pochi metri dalla lunga passeggiata vista pineta di Su Siccu. “L’apertura, salvo imprevisti, avverrà con l’anno nuovo”, spiegano dall’authority. “Ci sono solo alcuni ultimi lavori da fare, a carico nostro, per non gravare ulteriormente su chi si aggiudicherà le concessioni decennali”.