Il piccolo era ricoverato al Policlinico perché positivo al Covid e sarebbe rimasto ferito durante il bagnetto del mattino

CAGLIARI. Sarebbe rimasto ustionato durante il bagnetto del mattino nel reparto di neonatologia del Policlinico il neonato di 20 giorni che ieri pomeriggio 8 gennaio è stato trasportato d'urgenza con un volo speciale dell’Aeronautica militare alla volta dell’ospedale “Bambin Gesù” di Roma. Per il piccolo, oltretutto positivo al Covid, è stato necessario il trasporto in ambulanza a pressione negativa per evitare il contagio, fino all'aeroporto di Elmas: il veicolo è stato caricato a bordo di un C130J dell'Aeronautica militare a seguito dell'attivazione delle procedure di emergenza disposte dalla prefettura di Cagliari. Il bambino, stando a quanto trapelato, non sarebbe in pericolo di vita. Le ustioni riguarderebbero in buona parte gli arti inferiori. L'Aou di Cagliari avrebbe già avviato un'indagine interna per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabiltà da parte del personale medico e infermieristico del reparto di Padiatria del Policlinico. E sulle vicenda, assicurano dall'azienda sanitaria, si andrà a fondo. (luciano onnis)