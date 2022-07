Cagliari, auto in transito prende fuoco in viale Marconi: paura per la conducente

Cagliari, incendio di un’autovettura in transito, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l’area.

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, poco prima delle 7, per l’incendio di un’auto in transito nel viale Guglielmo Marconi a Cagliari, poco prima dell’incrocio per l’asse mediano di scorrimento.

Alla guida del veicolo una donna che si è accorta in tempo che dal vano motore usciva del fumo e, dopo aver fermato l’auto, si è allontanata mettendosi in sicurezza e ha chiamato il numero di emergenza 115 della sala operativa del Comando che ha inviato sul posto una squadra di pronto della sede centrale.

Gli operatori giunti sul posto con un’autopompa hanno spento le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza della sede stradale.