Cagliari, auto in sosta vietata e ponteggi: Castello nuovamente isolato senza bus, centro storico in agonia

Il rione storico di Castello, a Cagliari, perde nuovamente il “suo” unico pullman. Il bus della linea 7 del Ctm, infatti, non passa più nelle viuzze del rione: “Abbiamo modificato il percorso a causa dei lavori del ponteggio che interessano palazzo Boyl, aggravati dalle vetture parcheggiate in sosta vietata, che rendono impossibile il passaggio dei mezzi pubblici. Si evidenzia che per normativa relativa ai mezzi di linea, gli stessi non possono effettuare manovre di retromarcia. I lavori dovrebbero terminare l’11 settembre e Ctm avrà cura di ripristinare il percorso originario”, così spiegano dalla stessa azienda di trasporti. Uno stop, seppur temporaneo, che arriva però nel bel mezzo dell’estate 2021 e che fa infuriare i commercianti delle vie dello shopping.Stefano Rolla, presidente di “Strada Facendo”, è netto: “È una situazione dovuta l’incuria dell’amministrazione nei confronti del Castello, che da anni vive di cantieri infiniti. Non aggiungo altro” così, su Facebook, Rolla.