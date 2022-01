Cagliari, va a fuoco un’auto in transito, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l’area. Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando oggi alle 14:30 circa per l’incendio di un’autovettura alimentata a GPL e benzina, in transito in via Anglona nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari.

Il conducente mentre era alla guida dell’auto si è accorto in tempo che dal vano motore usciva del fumo, ha fermato il veicolo mettendosi in sicurezza ha subito chiamato il numero di emergenza 115.

La sala operativa del Comando ricevuta la segnalazione ha tempestivamente inviato una squadra di pronto intervento della sede centrale.

Gli operatori giunti sul posto con un’autopompa hanno delimitato l’area, spento le fiamme, e messo in sicurezza l’area e la sede stradale bonificando anche una perdita di benzina dal veicolo coinvolto.

Le cause sono in fase di accertamento, dovute probabilmente a un guasto dell’impianto di alimentazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

