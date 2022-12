Cagliari, auto esce di strada e si ribalta sulla Ss 130: ferite due persone

Cagliari, incidente stradale sulla Statale 130: un’ auto esce di strada e si ribalta, i Vigili del Fuoco mettono in sicurezza il veicolo e la sede stradale.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta questa mattina intorno alle 10,15, per un incidente stradale sulla strada Statale 130, all’altezza del km 2 in direzione Cagliari. Per cause ancora da accertare un’auto con a bordo un uomo e una donna è uscita di strada impattando sul guardrail e su un tabellone pubblicitario ribaltandosi e successivamente finendo la sua corsa tra la vegetazione.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Gli occupanti sono riusciti ad uscire dall’abitacolo e sono stati soccorsi dal personale del 118 che dopo i primi accertamenti con le ambulanze li ha trasportati in ospedale, con un codice giallo e fortunatamente non in pericolo di vita.