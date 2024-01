Un giovane di venti anni di Quartu è morto nel terribile impatto tra la sua Peugeot 207, che stava guidando contromano, e una Maserati, in via Vesalio a Cagliari. L’impatto è stato abbastanza forte e per il guidatore ventenne non c’è stato, purtroppo, nulla da fare. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, insieme alla polizia Locale.

Ci sono anche tre feriti, tutti portati all’ospedale: uno di loro, un altro giovane, è al Brotzu in gravi condizioni.