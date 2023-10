Cagliari, auto contromano e schianto pauroso in viale Ferrara: 3 feriti all'ospedale

Grave incidente a Cagliari, nel viale Ferrara. Due automobili si sono scontrate all’altezza del curvone che porta nel rione di Sant’Elia: una delle due vetture, presa a noleggio e con a bordo due ucraini, era contromano: l’impatto, nello stesso punto teatro di incidenti mortali, è stato molto forte. Tre i feriti, tutti soccorsi dai medici del 118 e portati all’ospedale, con ferite, in codice giallo. Sul posto è intervenuta anche la polizia Locale, è scontato che il guidatore contromano passerà dei guai. Il traffico è andato in tilt per oltre un’ora.

Si è reso infatti necessario l’intervento dei carroattrezzi per rimuovere le due vetture dalla strada e, solo successivamente, è stato possibile rimettere in sicurezza tutta l’area.