Le persone che stavano dentro l'abitacolo ripescate dai sommozzatori dei vigili del fuoco

CAGLIARI. Auto finisce nel canale di Terramaini, i due occupanti riescono a uscire autonomamente dall'abitacolo e poi vengono ripescati in acqua dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Portati in ospedali, non sarebbero gravi. È accaduto intorno alle 14,30. Una Smart stava percorrendo viale Marconi quando, sul ponte dopo la caserma dei vigili del fuoco, è volata giù superando il guardrail e finendo nel sottostante canale di Terramaini.

Conducente e passeggero sono riusciti a uscire dalla piccola vettura e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco accorsi dalla vicinissima caserma, per essere poi affidati agli operatori del 118 per il trasporto in ospedale. Sul posto la polizia locale e i carabinieri.(l.on)