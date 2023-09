Ha frenato per evitare l’impatto con una Smart, guidata da una giovane, che stava uscendo da uno stop di via Gianturco. Un autista della linea 6 del Ctm, diretto in piazza Repubblica, è riuscito a limitare i danni: una passeggera appena salita, infatti, ha perso l’equilibrio ed è caduta a bordo del mezzo, battendo la testa. Nulla di grave, fortunatamente: i soccorritori del 118, dopo averla visitata, l’hanno portata in ospedale. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia Locale.