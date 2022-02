Cagliari, atti persecutori nei confronti della cognata: arrestato un 52enne a Pirri.

Il 20 febbraio, a Cagliari, i Carabinieri della Stazione di Pirri hanno arrestato nella flagranza di reato di atti persecutori un 52enne del luogo. Una donna ha infatti segnalato al numero di emergenza 112 una patita minaccia di morteda parte del cognato. I Carabinieri, giunti nel luogo indicato hanno rintracciato l’uomo e, fatte le dovute indagini anche a seguito della denuncia della donna è emerso che sia lei che i propri familiari erano oggetto di reiterate condotte persecutorie poste in essere dal cognato 52enne, per motivi legati allo svolgimento della loro attività commerciale. Effettivamente è emerso che l’uomo era stato denunciato più volte per analoghi fatti e anche alla luce di ciò è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’A.G. è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere sottoposto nella mattinata odierna a rito per direttissima.

L'articolo Cagliari, atti persecutori nei confronti della cognata: arrestato un 52enne a Pirri proviene da Casteddu On line.