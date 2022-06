Cagliari, attese snervanti e visite lumaca al San Giovanni di Dio: “E prima bisogna sempre pagare”

C’è chi inganna il tempo dentro l’automobile, chi invece è arrivato con il pullman si accomoda o nei gradini esterni o, se trova ancora spazio e un distanziamento minimo, sulle panchine di marmo prima dell’ingresso. Ingresso, quello del San Giovanni di Dio, che è vietato a chi non ha un appuntamento: i parenti dei pazienti friggono, sotto il sole e respirando afa, anche per ore, nell’attesa che i propri cari terminino le visite. Ma è il minimo, in una sanità sarda sempre più nel caos. Dove, per essere curati, bisogna davvero incrociare le dita. Basta chiedere a chi attende fuori: e non tutti sono il marito o il figlio del paziente di turno. C’è chi ha finalmente fatto la visita dermatologica, come nel caso di Carlo Melis, 63enne di Assemini: “Sono seguito qui da 5 anni, da quando mi è comparso un grosso neo sulla testa. Le attese? Ci sono, l’unica mia fortuna è che devo venire sin qui una volta all’anno”, spiega. “Il mio non è un caso urgente, ma so di tanti altri pazienti che hanno problemi sicuramente maggiori. Io, poi, sono dovuto pure andare sino a Milano dopo che all’ospedale, in seguito a una visita urologica, mi avevano prospettato un catetere: in Lombardia è bastato un piccolo intervento ed è filato tutto liscio. Forse servirebbero, anche al San Giovanni di Dio, più dottori, anche giovani”, osserva.