Cagliari, attese infinite al Brotzu e Radioterapia ko al Businco: "Confusione più totale"

“Il Brotzu naviga nella confusione più totale. L’amministrazione non rispetta nemmeno le più minime regole di confronto sindacale imposte dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro”. A denunciarlo sono la Uil e la Fials. “Tutte le segnalazioni numerose criticità lavorative, organizzative e sanitarie costantemente denunciate dai sindacati sono sistematicamente cadute nel vuoto. Compresa la forte denuncia sulle liste d’attesa infinite, che, sia pure col coinvolgimento dei vertici Regionali, hanno sortito la più classica delle risposte-non risposte, palesemente incuranti delle pesanti ricadute su tutta la popolazione sarda”.

“La gravissima situazione emersa in questi giorni per la Radioterapia del Businco ne conferma il tutto e non ci coglie minimamente di sorpresa”, affermano, all’unisono, i due sindacati. “Era tutto prevedibile. Accantonando l’attuale propaganda elettorale, serve, con somma urgenza, un intervento massiccio di tutta la politica regionale sarda”.