CAGLIARI. Attentato incendiario nella notte a una tabaccheria di via Schiavazzi, nel quartiere Sant’Elia. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero agli appartamenti sovrastanti l’attività commerciale. L’incendio si è sviluppato poco prima delle 3,30 di questa notte passata, con le fiamme appiccate al distributore automatico di sigarette cosparso di liquido infiammabile. Il fuoco si è propagato anche all'interno della rivendita attraverso la serranda d'ingresso. Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno eseguito gli accertamenti e i rilievi tecnici per stabilire le cause dell’incendio. Sul posto anche le pattuglie della squadra volante della polizia che hanno avviato le indagini di loro competenza. (l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna https://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2022/04/29/news/cagliari-attentato-incendiario-contro-una-tabaccheria-1.41406896

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail