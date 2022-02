“Un disagio trascinato da tempo che ha portato la Regione Sardegna ad ottenere un finanziamento ministeriale da 16 milioni di euro per una torre di controllo che permetterà all’aeroporto di Cagliari-Elmas di far decollare e atterrare gli aerei anche quando sulle piste cala la nebbia. Altri sette milioni sarebbero dovuti arrivare da Sogaer (di questi, 5 a carico dell’Enav). Nella gestione della gara, progettazione e realizzazione, infatti, è entrata anche l’Enav, grazie alla modifica della convenzione già sottoscritta e fatta approvare dalla giunta regionale dall’assessore Todde il 24/09/2020”, spiega Deidda;

“Anche oggi alcuni voli sono stati dirottati ad Alghero ed altri hanno subito dei ritardi, a causa di un banco di nebbia che si è diradato. Non è il primo episodio, anzi, io stesso ne sono spesso protagonista. Questi disagi provocano non solo un danno di immagine, ma anche economico e personale ai passeggeri e alle compagnie, alla società di gestione, alla città di Cagliari e alla Regione Sardegna”, commenta il deputato sardo di Fratelli d’Italia;

