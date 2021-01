Cagliari, assembramenti di giovani a Is Mirrionis: fioccano le multe

Proseguono i controlli della Polizia Locale sul fronte del rispetto delle misure dirette al contenimento della diffusione del coronavirus. Nei quartieri cittadini, sono state controllate diverse persone verificando il possesso di valida motivazione allo spostamento. Durante i controlli nel quartiere Is Mirrionis è stato individuato un gruppo di giovani che, in maniera assembrata, consumava bevande e stazionava sotto i portici all’esterno di due locali. Alla vista degli agenti alcuni avventori si sono allontanati, mentre quattro sono stati identificati e multati. Durante le fasi di compilazione dei verbali, si è verificato qualche episodio di intolleranza sull’operato della Polizia Locale ma ciò non ha fatto desistere gli agenti dal portare a termine le operazioni.

Analogo controllo effettuato nelle strade del quartiere Villanova, anche qui un gruppo di giovani, assembrati, consumava bevande. Anche in questo caso, alla vista degli agenti diverse persone si sono allontanate mentre si è riusciti nell’identificazione di 4 di loro e alla verbalizzazione delle violazioni accertate.

In stretta collaborazione con i colleghi della Guardia di Finanza, sono state inoltre controllate diverse pizzerie e ristoranti accertando che tutti esercitavano esclusivamente la regolare vendita per asporto e che nessuno serviva clienti ai tavoli. In un circolo è stata invece rilevata la presenza di diverse persone. Si è proceduto alla loro identificazione per le procedure conseguenti all’accertamento ed a far sgomberare i locali.

