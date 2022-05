Cagliari, ascensori nuovamente ko a Castello: “Genitori e invalidi costretti a salite faticosissime”

L’ascensore principale che collega viale Regina Elena col rione cagliaritano di Castello è nuovamente ko. Fermo, sbarrato, impossibile utilizzarlo: “È è così, ormai, da una settimana”, tuona uno dei residenti, Roberto D., 58 anni, che ha scritto un’email di fuoco alla nostra redazione: “Prosegue l’agonia degli ascensori a Cagliari, l’ascensore del Bastione di Saint Remy chiuso da giorni costringe alunni e genitori della scuola Santa Caterina di castello a salite faticosissime con i bambini. Invalidi e persone anziane costrette a fare la salita”, spiega. “Attendiamo la manutenzione, ho parlato con alcuni operai del giardino e mi è stato risposto che stanno aspettando l’arrivo di chi dovrebbe aggiustarlo direttamente da Roma”. E non è l’unico problema che vive chi risiede nel rione più antico di Cagliari. “A che punto sono le nuove telecamere per la Ztl promesse dal comune? Il sindaco Truzzu aveva promesso, in una riunione, che entro 120 giorni le avrebbero installate. Invece, non ci sono ancora, e i castellani sono costretti a parcheggiare nel multipiano Regina Elena”.