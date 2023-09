Cagliari, arrivare in bus al Poetto diventa un’odissea: “Un’ora e mezzo per raggiungere la spiaggia”. La protesta dei bagnanti in questa caldissima domenica di settembre: “Volevo segnalare che da oggi 15 Settembre viaggiare in pullman verso il Poetto diventa un’odissea. Motivo? Linee quasi tutte soppresse e tempi di attesa biblici.Cagliari città turistica

riparliamone tra 1000 anni”, commenta amaramente su Fb Sandra Orrù. E altri utenti, come Marcella, segnalano il disagio enorme di tante persone: “Ho avuto lo stesso pensiero. Oggi ho avuto la brillante idea di andare in pullman… Assieme a me alla fermata diversi turisti.. Un’ora e mezza per arrivare. Assurdo…”. Altro che destagionalizzazione del turismo in Sardegna: qui non ci sono evidentemente neanche i trasporti essenziali per i cagliaritani che vogliono andare al mare nella loro stessa città.