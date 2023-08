Cagliari, arrivano le Frecce Tricolori: lungomare Poetto blindato per due giorni

Le Frecce Tricolori a Cagliari il 19 e 20 agosto 2023. Saranno di scena al Poetto, domenica 20 agosto 2023, con le prove fissate per il giorno precedente, le Frecce Tricolori che prenderanno parte alla manifestazione aerea patrocinata dal Comune di Cagliari.

Il Centro della manifestazione che in entrambe i giorni prenderà il via alle 17,15, sarà posizionato dall’Aeronautica Militare nella zone del vecchio Ospedale Marino.

L’accesso alla spiaggia sarà libero senza alcun divieto dagli organi di Pubblica Sicurezza. Sarà unicamente interdetto l’accesso ai veicoli sul lungomare del Poetto di Cagliari e fino all’area del lungomare del Comune di Quartu Sant’Elena, dalle 14 alle 19 di sabato 19 e domenica 20 agosto 2023. Con successiva ordinanza del Servizio Viabilità, i divieti verranno illustrati nel dettaglio.

La manifestazione prenderà il via in entrambe le giornate, con il passaggio del tricolore sull’area della manifestazione, trainato dal velivolo militare AW139 AM. Subito dopo si esibiranno 2 veicoli acrobatici civili e a seguire il passaggio del velivolo militare AW 139 del 15° Stormo – 80°CSAR di base a Decimomannu.

A chiudere l’iniziativa sarà l’esibizione della PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale) “Frecce Tricoliri” che entreranno nell’area di volo del Poetto introno alle 18,05 e la lasceranno intorno alle 18,30. La Pattuglia durante le prove di sabato 19 non utilizzerà i fumi tricolore che verranno, invece, utilizzati domenica 20.