Cagliari, arrivano i soldi per i crolli in via Dettori: 500mila euro per 10 beneficiari

Arrivano i contributi per imprese e dei lavoratori autonomi con sede operativa in via Dettori, danneggiati dal lungo stop imposto dai crolli dei muri di alcune palazzine, a gennaio scorso. Il Comune, che si è occupato della gestione tecnica del bando, ha pubblicato un avviso per la concessione di una indennità una tantum: le domande vanno presentate via pec entro il 5 settembre.

A disposizione ci sono 500mila euro, messi a disposizione dalla Regione. I beneficiari saranno dieci, e riceveranno una cifra proporzionale al danno ricevuto, calcolato sul mancato fatturato causato dalla chiusura della strada e sull’entità del danno stesso.