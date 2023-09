Cagliari, arriva il tombino intelligente: segnala il rischio alluvioni e suggerisce un percorso alternativo

Cagliari diventa una città a misura di startup grazie all’accordo firmato tra Sardegna Ricerche e il Comune. Un patto di collaborazione per sostenere le imprese più innovative nel testare le loro soluzioni tecnologiche in un ambiente reale come quello della città, oltre a raccogliere dati e verificare la funzionalità di quanto studiato.

Si parte con Rainapp la startup che ha ideato il tombino intelligente capace di segnalare il rischio alluvione in tempo reale e suggerire percorsi alternativi agli automobilisti in caso di allagamento delle strade. L’impresa che lotta contro i pericoli legati alle forti piogge potrà dunque avviare la sperimentazione del tombino smart coordinandosi con gli uffici del Comune di Cagliari e con tutto il sistema della Protezione civile.

“L’accordo di collaborazione con il Comune di Cagliari è un ulteriore importante tassello nel programma di supporto alle startup che Sardegna Ricerche ha costruito nel tempo grazie a un servizio di consulenza e ad apposite linee di finanziamento”, ha sottolineato Maria Assunta Serra, direttore generale di Sardegna Ricerche.

“Sono felice di confermare con Sardegna Ricerche un’alleanza strategica che si basa su visioni comuni. Cagliari è una città che storicamente si presta alla innovazione tecnologica”, ha evidenziato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

Sardegna Ricerche e il Comune di Cagliari puntano a costruire assieme un solido supporto al sistema produttivo e allo sviluppo economico e tecnologico della città attraverso la condivisione di buone pratiche con le startup innovative con forte impatto sociale, fra queste quelle utili alla protezione civile e all’ambiente, fornendo loro occasioni di confronto, supporto e reciproca crescita.