Cagliari, arriva il servizio navetta dallo Stadio Sant’Elia al Poetto per la manifestazione delle Frecce Tricolori

Attivo un servizio navetta dallo Stadio Sant’Elia al Poetto per la manifestazione delle Frecce Tricolori. Il servizio di trasporto pubblico offerto da CTM S.p.A. sarà incrementato, sabato 19 e domenica 20 agosto 2023, in occasione della manifestazione delle Frecce Tricolori, con il potenziamento delle linee ordinarie per il Poetto (Poetto express, 3P, QS) e con l’attivazione di un servizio navetta dal parcheggio dello Stadio Sant’Elia al Poetto.