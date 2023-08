Cagliari, arriva Andrea Petagna per curare l’attacco in crisi: è lui il nuovo centravanti per Ranieri. Accordo e documenti firmati con il Monza, prestito con diritto di riscatto: visite mediche nelle prossime ore, la speranza è che possa giocare già sabato visto che Pavoletti è ai box. Per Petagna 48 gol in 222 gare in serie A, le stagioni migliori le ha vissute nella Spal per poi calare nel Napoli e nel Monza. Si tratta di un panzer, che sa svariare per tutta l’area, non velocissimo ma col fiuto del gol, fortemente voluto da Claudio Ranieri.

Per Pavoletti c’è ansia per in problema ai flessori che ieri l’ha portato a uscire dal campo alla mezzora nella sfortunata sconfitta con l’Inter. Nelle prossime ore si saprà di più con gli esami strumentali. Confermato anche l’arrivo del difensore polacco Wieteska.