Il giovane si era barricato in casa e minacciava di far esplodere l'abitazione con il gas, inoltre era protetto da due cani rottweiler. Il responsabile della sezione omicidi della squadra mobile, Michele Mecca, è arrivato sul posto ed è riuscito a entrare nell'abitazione insieme ai colleghi, nonostante i cani di grossa taglia fossero stati aizzati contro di loro, bloccando il 25enne.(l.on)

CAGLIARI. È stato fermato dalla squadra mobile l'autore dell'aggressione a colpi di machete avvenuta sabato notte in via Seruci a Cagliari. Vittima un giovane di 27 anni, Maurizio Castangia, che ha rischiato di perdere il braccio sinistro e che dopo il coma farmacologico indotto nella fase post operatoria, i poliziotti, hanno fermato per lesioni personali gravissime e resistenza a pubblico ufficiale, Erik Masala, 25 anni. Il giovane è stato rintracciato all'interno di un appartamento al numero 5 di via Seruci che aveva occupato abusivamente insieme alla fidanzata. L'intervento della squadra mobile non è stato semplice.

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

