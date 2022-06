CAGLIARI. Aveva in casa droga e munizioni, i Falchi della Squadra Mobile della questura di Cagliari hanno arrestato un cagliaritano di 65 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo. Da qualche giorno i poliziotti avevano posto sotto osserva-zione l’abitazione del disoccupato e solo nella tarda mattinata di ieri sono riusciti, senza farsi prima notare, ad acce-dere all’interno con la scusa di dover consegnare della posta.

Durante la perquisizione è stato rinvenuto un involucro contenente circa 27 grammi di cocaina e, all’interno di una borsa, una busta contenente altri 70 di marijuana e tutto l’occorrente per il confezionamento in dosi dello stupefacente. L’uomo è stato arrestato e successivamente, su disposi-zione della Procura, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. (l.on)