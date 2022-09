Cagliari, fermata nel tentativo di appiccare un incendio. Arrestata una donna.

La Polizia ha tratto in arresto una donna per il reato di tentato incendio. Gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti nel pomeriggio di sabato in via dei Conversi dopo che una segnalazione di un cittadino al 113 aveva riferito che una donna stava appiccando un incendio tra le sterpaglie di un campo adiacente alla via.

L’operatore della Centro Operativo Telecomunicazioni della Questura ha raccolto le informazioni necessarie per identificare la donna, rimanendo contatto telefonico con il cittadino che ha continuato a tenere d’occhio la malintenzionata. Nel frattempo, gli agenti sono riusciti a giungere immediatamente sul posto e a fermare in tempo la persona segnalata, una donna incensurata di 61 anni, sorprendendola mentre tentava di appiccare le fiamme sulle sterpaglie secche con un accendino.

La fondamentale chiamata del cittadino e il tempestivo intervento dei poliziotti hanno permesso di scongiurare un vasto incendio che, agevolato dal fortissimo vento di maestrale e dalla presenza della vegetazione secca del terreno, avrebbe potuto avere conseguenze più gravi per via della vicinanza al parco di Monte Urpinu ed alle abitazioni limitrofe.

La donna è stata accompagnata negli uffici della Questura è posta in stato di arresto per tentato incendio, in attesa dell’udienza direttissima della mattinata odierna.

